Hasil VNL 2023: Turki Ukir Rekor, China Bikin Brasil Malu

jpnn.com - ARLINGTON - Turki menembus semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2023 putri, menyusul China, Amerika Serikat, dan Polandia. Negara transkontinental (terletak di Eropa dan Asia) itu memastikan satu spot di semifinal VNL 2023 putri seusai mengandaskan juara bertahan Italia 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) di College Park Center, Arlington, Texas, AS, Jumat (14/7) pagi WIB. Turkiye pun mengukir rekor, menjadi satu-satunya tim yang selalu tampil di Top 4 dalam lima edisi VNL. Baca Juga: Hasil VNL 2023: AS Lulus ke Semifinal, Polandia Ukir Sejarah VNL Putri

Dua opposite Turki Melissa Vargas dan Ebrar Karakurt menjadi momok buat Italia. Rookie VNL Vargas menjadi top scorer dengan 16 poin (14 kill, satu ace, satu blok), sementara Karakurt mencetak tujuh kill dan satu blok. Baca Juga: Hasil VNL 2023: Brasil vs China 0-1 Untuk Sementara "Saya sangat bangga dengan tim ini, kami melakukan pekerjaan dengan baik," tutur Karakurt seperti dikutip dari Voleyball World. "Memulai The Finals (putaran final) melawan tim kuat, juara bertahan dan menang 3-0, itu luar biasa. Namun, kami belum puas, pengin menjadi juara," imbuhnya.