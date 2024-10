Hasnur Internasional Shipping Raih Penghargaan Forbes Asia’s Best Under A Billion

jpnn.com, JAKARTA - PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS), perusahaan penyedia jasa logistik dan transportasi laut di Indonesia menerima penghargaan Forbes Asia’s Best Under A Billion 2024. Penghargaan bergengsi ini diberikan dalam acara Awarding Night di Hotel Four Seasons, Hong Kong, yang diserahkan langsung Forbes Media kepada Presiden Direktur PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Jayanti Sari pada Rabu (23/10). Penghargaan Best Under A Billion dari Forbes Asia mengapresiasi 200 perusahaan publik terbaik di kawasan Asia Pasifik dengan pendapatan tahunan di bawah USD1 miliar. Baca Juga: Hasnur Internasional Shipping Raih Katadata Green Initiative Award 2024 Pengakuan ini menyoroti perusahaan yang berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan berkelanjutan melalui kombinasi indikator kuantitatif seperti pertumbuhan penjualan, laba, dan kapitalisasi pasar, serta penilaian kualitatif lainnya seperti tata kelola perusahaan. Jayanti menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan tersebut. "Penghargaan ini merupakan cerminan dari komitmen kami dalam menjalankan operasional yang efektif dan inovatif. Di tengah tantangan industri, kami berhasil menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Penghargaan ini adalah apresiasi bagi seluruh tim di HIS yang selalu mengutamakan pelayanan prima dan dedikasi kepada pelanggan serta pemangku kepentingan," ujar Jayanti. Baca Juga: SIG Salurkan Bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro & Infrastruktur Pertanian di Jatim

Kinerja HIS yang terus bertumbuh, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun perluasan pasar, menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan masuk dalam daftar prestisius ini. Sepanjang 2024, HIS mencatat pertumbuhan signifikan dalam bisnis transportasi batu bara dan komoditas lain, serta melakukan inovasi di sektor logistik yang turut memperkuat posisi perusahaan di pasar regional.(chi/jpnn)

