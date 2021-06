Hiatus Kaiyote Angkat Tema Aneh dalam Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Melbourne, Hiatus Kaiyote merilis lagu terbaru berjudul 'Chivalry Is Not Dead'.

Single tersebut menceritakan tentang proses aneh perkawinan dua spesies hewan yaitu siput macan tutul dan kuda laut.

"Chivalry Is Not Dead adalah keisenganku bereksperimen dengan formula lagu hit. Inspirasinya diambil langsung dari alam yang sangat tidak umum untuk dibicarakan dalam lagu," kata vokalis Hiatus Kaiyote, Nai Palm, Rabu (9/6).

Chivalry Is Not Dead menjadi karya Hiatus Kaiyote setelah melepas lagu Red Room dan Get Sun (feat. Arthur Verocai) beberapa waktu lalu.

Ketiga lagu itu akan masuk ke dalam album baru mereka berjudul 'Mood Valiant'.

Album ketiga tersebut dirilis 25 Juni 2021 mendatang melalui Brainfeeder Records/Ninja Tune.

"Judul album tersebut benar-benar merangkum semua spektrum di perjalanan kami. Semuanya telah melalui banyak tantangan besar," jelas pemain bas Hiatus Kaiyote, Paul Bender

Mood Valiant merupakan album pertama Hiatus Kaiyote sejak melepas album ‘Choose Your Weapon’ pada 2015 lalu. (ded/jpnn)



