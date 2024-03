Hiatus Kaiyote Umumkan Judul dan Jadwal Rilis Album Baru

jpnn.com, AUSTRALIA - Band asal Melbourne, Hiatus Kaiyote akhirnya mengumumkan judul album baru yakni ‘Love Heart Cheat Code’.

Album tersebut rencana dirilis pada 28 Juni 2024 lewat Brainfeeder Records / Ninja Tune.

Bersamaan dengan pengumuman itu, Hiatus Kaiyote juga membagikan single terbaru bertajuk Make Friends.

Lagu itu menjadi cuplikan kedua album terbaru setelah single Everything’s Beautiful” yang diluncurkan Januari 2024 lalu.

Hiatus Kaiyote membagikan pengumuman album ‘Love Heart Cheat Code’ lewat sebuah video serba jenaka dengan latar supermarket keluarga dan estetik rekaman handycam.

Make Friends menjadi lagu terakhir yang dimasukkan ke album baru Hiatus Kaiyote.

Band beranggotakan Naomi “Nai Palm” Saalfield (gitar, vokal), Paul Bender (bass), Simon Mavin (keyboard), dan Perrin Moss (drum) itu awalnya tidak pernah berencana untuk menambahkan lagu itu ke dalam album.

Terinspirasi dari sebuah perkataan bijak yang dilontarkan teman yang berbunyi 'You don’t make friends, you recognise them', lagu Make Friends mengingatkan vokalis Hiatus Kaiyote, Nai Palm, bahwa rasa cinta yang dalam dan platonik belum terwakili dengan baik di luar sana.