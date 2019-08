Hiii...Ada Penampakan Singa Berwarna Hitam

jpnn.com, JAKARTA - Jangan langsung percaya begitu saja kalau Anda menjumpai foto singa yang bulu dan kulitnya hitam legam. Mustahil singa itu asli. Kalau bukan patung, mungkin saja itu singa yang habis tercebur aspal.

Atau, ada orang iseng yang menyemir binatang buas tersebut dengan pewarna hitam. Tapi, yang paling mungkin, fotonya diedit dengan menggunakan aplikasi digital.

Misalnya, foto singa hitam yang disebar pemilik akun Twitter Land Of Cutuness (@landpsychology) pada 1 Agustus 2019.

''The Incredibly rare black lion only few of these exist.'' Begitu narasinya sembari melampirkan foto singa tersebut. Tentu agar tidak mendapat predikat no pict = hoax oleh publik Twitter.

BACA JUGA : Bule Rasis Bantai 20 Orang di Supermarket, Satu Bayi Bersimbah Darah

Faktanya, foto itu memang sudah direkayasa. Penjelasannya pernah diunggah di situs deviantart.com oleh Pavoldvorsky dengan judul Black (Melanistic) Lion.

Keterangannya sudah jelas, singa hitam itu berkategori digital art dan photo manipulation.

Pavoldvorsky juga menyebutkan bahwa foto itu diambil dari flickr.com. Anda dapat melihat singa aslinya di bit.ly/EditFotoSinga.