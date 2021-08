Honda Brio RS Urbanite Bakal Tampil Pertama Kalinya pada Balap HRSC

jpnn.com, JAKARTA - Honda Prospect Motor (HPM) kembali menggelar Honda Racing Simulator Championship (HRSC) musim kedua yang digelar secara virtual mulai 21 Agustus 2021 mendatang.

Ajang balap itu tampaknya akan semakin menarik, sebab untuk pertama kalinya Honda Brio RS Urbanite tampil sebagai salah satu mobil di ajang balap virtual tersebut.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan mobil yang masuk kelas city car itu memang memiliki DNA balap yang kental.

"Selain memiliki karakteristik yang sporty, Brio banyak turun ke trek balap sungguhan dan menjadi pilihan dari para pembalap di berbagai kejuaraan nasional," ungkap Billy pada jumpa pers secara virtual, Senin (9/8).

HRSC sendiri merupakan sebuah kejuaraan simulator balap online yang pertama kali digelar oleh pabrikan otomotif di Indonesia pada 2020 lalu.

Sama seperti tahun lalu, di seri kedua itu para peserta akan menggunakan program simulator balap dengan Rfactor 2.

Program tersebut merupakan salah satu simulator balap dengan grafis dan sensasi berkendara yang paling mendekati nyata.

Kejuaraan HRSC 2 mengusung konsep balap Everyone Can Race and Everyone Can Win.