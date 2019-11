Hong Kong Open 2019: Lihat, 2 Wakil Tiongkok Masuk Final

jpnn.com, HONG KONG - Ganda putri dan tunggal putri Tiongkok melaju ke final Hong Kong Open 2019.

Turun mengayun raket lebih dahulu, Chen Yu Fei mengalahkan lawannya di semifinal Zhang Beiwen (Amerika Serikat).

Sementara ganda putri Chen Qing Chen/Jia Yi Fan menyingkirkan ganda Korea Baek Ha Na/Jung Kyung Eun.

Dalam laga di Hong Kong Coliseum, Sabtu (16/11) siang WIB, Chen Yu Fei menang 21-18, 14-21, 21-15 atas Zhang Beiwen. Di final, Chen akan berhadapan dengan pemenang duel antara Ratchanok Intanon (Thailand) versus Akane Yamaguchi (Jepang).

