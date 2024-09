House of Protection Lepas EP Galore yang Sangat Berarti

jpnn.com, LOS ANGELES - House of Protection, proyek terbaru dari Aric Improta dan Stephen Harrison, meluncurkan mini album atau EP perdana berjudul Galore.

Dirilis lewat Red Bull Records, album tersebut berisi 6 lagu yang diproduseri oleh Jordan Fish.

Galore menampilkan keahlian musikal House of Protection secara mengesankan dari semua aspek.

Hanya dalam empat bulan sejak terbentuk sebagai duo, House of Protection telah merilis empat single.

Antara lain, It's Supposed To Hurt, Learn To Forget, Being One, dan Pulling Teeth yang dirilis pada Agustus 2024 lalu.

Dari semua single yang telah diluncurkan, House of Protection menunjukkan bahwa musik yang dihadirkan tidak bisa diklasifikasikan dalam satu jenis genre musik saja.

Mengenai pembuatan Galore, House of Protection mengungkap bahwa EP tersebut sangat berarti.

"Kami merasa bahwa EP ini berhasil menetapkan sebuah arahan untuk apa yang bisa orang-orang harapkan dari karya kami ke depannya. House of Protection sendiri terdiri dari berbagai macam gaya musik dan bisa menghadirkan suasana yang berbeda-beda, namun di satu sisi karya kami akan selalu konsisten dengan menghadirkan sebuah energi yang tinggi," ungkap House of Protection dalam keterangan resmi, Kamis (19/9).