Hutama Karya Terapkan Transformasi Digital, Kinerjanya Diakui Dunia

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya mengakselerasi transformasi digital dalam merespons disrupsi teknologi sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital.

Mengusung tema 'HK EVOLVING: Innovation Ignites Transformation', transformasi digital ini diterapkan di seluruh lini bisnis perusahaan yang secara mendasar mengubah cara organisasi memberikan value kepada pelanggan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan, Tjahjo Purnomo, mengungkapkan sasaran utama dalam transformasi digital ini adalah mengedepankan value creation, business process excellency, inovasi melalui pengembangan digital capability, dan management support yang berkelanjutan.

“HK EVOLVING diharapkan menjadi semangat perubahan berkelanjutan yang mengedepankan inovasi kolaboratif melalui adopsi teknologi,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, salah satu aspek utama dalam transformasi digital adalah adanya digital mindset sebagai langkah fundamental dalam mentransformasi kapabilitas digital perusahaan dalam berbagai aspek meliputi digitalisasi pada sektor konstruksi, sektor jalan dan jalan tol, dan supporting process yang dilakukan untuk menunjang perbaikan kinerja perusahaan.

Dalam mengukur kesiapan transformasi menuju industri 4.0, Hutama Karya turut mengikuti Asesmen Readiness INDI 4.0, yang merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah.

Acuan pengukuran asesmen ini dibagi menjadi 5 pilar penilaian meliputi Manajemen & Organisasi, Orang dan Budaya, Produk dan Jasa, Teknologi, Operasi.

Rangkain transformasi digital yang dilakukan oleh Hutama Karya telah diakui secara internasional melalui penghargaan The 2023 Going Digital Awards in Infrastructure Founder’s Honoree, yang diperoleh pada Year in Infrastructure (YII) Going Digital Awards 2023 untuk kategori Subsurface Modelling & Analysis.