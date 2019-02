Hyundai Tawarkan Limosin Murah Bagi Kaum Jetset, Hanya Rp 1,9 Miliar

jpnn.com - Produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai, melalui brand premiumnya - Genesis, berencana akan menghadirkan varian baru dari model sedan mewah G90 Limousine.

Melansir Carscoops, Senin (25/2), Genesis G90 Limousine menawarkan kenyamanan tingkat tinggi berkat peningkatan panjang 290 mm (11,4 in) dibandingkan G90 biasa. Hal ini membuat ruang penumpang belakang lebih luas.

Secara keseluruhan, Genesis G90 Limousine berukuran 5.945 mm (216 in) yang mengesankan, dengan jarak sumbu roda 3.450 mm (135,8 in). Model ini juga sedikit lebih tinggi dari sedan G90 biasa, 1.505 mm (59,3 in).

Menjadi kendaraan eksklusif para kaun jetset, kompartemen penumpang belakang dirancang lebih mewah dengan kelengkapan dua kursi VIP yang dilapisi kulit semi-anilin, dua monitor TV dan headliner Alcantara.

Sisi eksterior, G90 Limousine mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari hiasan krom di bagian atas gril, dukungan sisi kaca krom, dan tentu saja lembaran logam yang ditambahkan sebagai penanda.

Genesis G90 Limousine hanya memiliki satu pilihan mesin yakni V8 5.0-liter yang menawarkan tenaga 420 Hp dan torsi 520 Nm. Mesin dikawinkan dengan transmisi otomatis 8-percepatan yang dikirim daya ke keempat roda. Sedan mewah ini juga mendapat suspensi adaptif sebagai standar.