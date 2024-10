Ibas Demokrat Ajak Anak Muda Jangan Suka Flexing, Jadilah Kreatif dan Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak anak muda Indonesia untuk jangan suka flexing (pamer), salty, dan suka berbohong.

Pesan tersebut tersebut disampaikan Ibas ketika menyampaikan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 pada hari ini.

“Saya Edhie Baskoro Yudhoyono, Ibas, dari Partai Demokrat, mengajak anak muda Indonesia untuk jangan suka flexing (pamer), terus mudah salty (kesal), dan please anak muda no suka cap (jangan suka berbohong) ya! Mending kita glow up (meningkatkan penampilan kita) bareng-bareng,” pesan Ibas.

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini juga mengajak anak-anak Indonesia untuk mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi generasi muda yang produktif serta rukun.

“Kokohkan Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI. Jadi anak muda yang produktif, kreatif, tangguh, rukun,” tegas Ibas mengingatkan.

“Bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu: Indonesia Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk semuanya!,” pungkas Ibas. (mrk/jpnn)