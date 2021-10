Ibunda Buka Suara Soal Isu Perselingkuhan Celine Evangelista, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul tak mau banyak berkomentar soal adanya rumor orang ketiga dalam rumah tangga putrinya.

Meski isu perselingkuhan dalam rumah tangga Stefan dan Celine, santer dibicarakan sejak awal 2021.

"Mau bilang no comment saya membohongi diri saya sendiri ya," ujar Vincentia Nurul melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, dikutip Minggu (31/10).

Dia pun menyerahkan penilaian terhadap Celine Evangelista dan Stefan William terkait rumor orang ketiga.

"You know, lah. Siapa selingkuh atau tidak selingkuh, you know actually," sambungnya.

Nurul lantas memberikan penilaiannya terhadap Stefan Wiliam. Dia mengatakan bahwa pemain sinetron Ganteng Ganteng Serigala itu sebagai lelaki baik dan bertanggung jawab.

"Stefen adalah pria yang baik. Dia mencoba menjadi ayah dan suami yang baik," kata Vincentia Nurul.

Dia juga menilai putrinya itu mencintai keluaga kecilnya bersama Stefan William.