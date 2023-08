Ibunda Menduga Aldila Jelita Diguna-guna Indra Bekti

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman menduga putrinya terkena guna-guna sehingga mau rujuk dengan Indra Bekti.

Menurutnya, praduganya itu berasal dari intuisinya sebagai seorang ibu.

"My feeling. Saya mimpi. Sorry kalau ada yang merasa tercemar. Saya minta maaf. Tetapi, ini adalah feeling seorang ibu," ujar Marjam Abdurahman di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).

Dia pun merasa janggal dengan keputusan Aldila Jelita yang ingin rujuk kembali dengan Indra Bekti.

Sebab sebelumnya, Dila, sapaannya sempat menyatakan tak ingin kembali bersama pembawa acara tersebut.

Itu gegara rahasia Indra Bekti yang tak sengaja terungkap.

"Si Bekti, kan, sekarang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, oh aku enggak ingat, tetapi waktu dia sadar, apa yang dia ucapkan ke saya? Semua rahasianya jelas," tutur Marjam.

"Oh my God. Sampai si Dila bilang, 'oh saya enggak mau balik lagi, geli saya dengarnya'. Tetapi, kok, sebulan balik lagi, dia enggak geli?" sambungnya.