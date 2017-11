Ignasius Jonan Bicara di Depan Mahasiswa, Serius tapi Lucu

jpnn.com, SURABAYA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, di zaman yang serba berubah cepat, orang yang berpikiran pesimis akan tertinggal. Tidak bisa berkembang.

Terus berpikir kreatif dan optimis menjadi kunci individu untuk menghadapi revolusi industri 4.

”Ciri revolusi industri tahap ini adalah revolusi cara berpikir,” terang Ignasius Jonan saat mengisi International Development Student Conference (IDSC) 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, kemarin (10/11).

Di hadapan ratusan mahasiswa, Jonan mengatakan, revolusi cara berpikir yang harus dimiliki generasi muda adalah kreativitas dan inovasi.

Pemuda yang mampu menyesuaikan diri dan berhasil berpikir melampaui zaman akan mendapatkan kesuksesan.

Orang harus berpikir out of the box. Selalu berani menghadapi tantangan. Apapun resiko yang bakal ditempuh, orang harus siap.

Berpikir yang lempeng-lempeng saja, hanya akan menghambat seseorang. ”Nah, kalian jangan berpikir linier. Temukan sendiri ”kotak” yang akan mengubah dunia,” tuturnya.

Cara berpikir kreatif itulah yang saat ini membawa banyak orang ke posisi penting di dunia. Seperti Steve Jobs dengan teknologi applenya, Jack Ma dengan raksasa bisnis onlinenya, hingga sosok Sebastian Kurz yang menjadi Menteri Luar Negeri termuda Austria.