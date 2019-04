IIMS 2019: Belanja Cepat dan Murah Aksesori Mobil di Pahami Village

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Aksesori Mobil Indonesia (PAHAMI) memanfaatkan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2019 dengan memperkenalkan Pahami Village.

Pahami Village merupakan tempat berkumpulnya para member aksesori dari berbagai merek. Pahami Village berlokasi di area Hall B1-B2.

Dengan konsep one stop shopping, one stop installation dan one stop entertaiment, Pahami ingin memudahkan konsumen yang ingin membeli aksesori dari berbagai produk yang dijual para anggotanya.

Tercatat, pada gelaran IIMS 2019 ada sekitar 42 tenant yang mengisi lingkup Pahami Village.

"Dengan mengusung konsep tersebut, Pahami berharap dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh konsumen yang berkunjung ke Pahami Village," ucap Sekertaris Jenderal (sekjen) PAHAMI Irwan Kusuma.

Irwan berharap, dengan konsep yang diterapkan dapat memudahkan konsumen untuk mencari aksesori mobil dari berbagai merek. Tak hanya itu, Irwan pun memberika kemudahan bagi konsumen, di mana setiap pemasangan di IIMS, konsumen dapat memasangnya di lokasi tanpa biaya tambahan.

Pada kesempatan yang sama, Irwan pun juga memperkenalkan dua mobil yang sudah dimodifikasi yaitu PX-1 dan PX-2. Kedua mobil tersebut tercipta atas dukungan aksesori-aksesori para anggota Pahami.