Ikuti Indo-Pasifik, Jenderal Andika Perkasa Jelaskan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti kegiatan Indo-Pasifik Landpower Conference 2021 secara virtual.

Video conference ini diikuti beberapa negara lainnya dengan United States Army sebagai tuan rumah.

Indo-Pacific Landpower Conference kali ini mengusung tema “Preserving a Free and Open Indo-Pacific through Strength and Preparedness” dengan pembahasan empat panel diskusi.

Dalam salah satu panel diskusi dengan topik “Shared Challenges and Opportunities of Land Operations in the Indo-Pacific Area of Operational Responsibility, Andika ditunjuk sebagai salah satu panelis.

Andika mengatakan bahwa TNI AD tidak akan fokus pada persaingan kekuatan besar, bukan karena tidak ingin terlibat.

"Kami melihat secara realistis mengenai hal yang kami miliki, seperti sumber daya dan energinya, bukan untuk itu. Namun untuk melakukan aspek yang lainnya,” kata Andika dilihat dari YouTube TNI AD, Rabu (2/6).

Andika menuturkan, TNI AD memang belum bisa mengganti persenjataan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan keamanan.

Namun Andika memastikan, pihaknya bakal memanfaatkan persenjataan, kendaraan, pesawat terbang atau alat apapun yang mungkin biasanya tidak digunakan oleh AD dan mempertimbangkannya untuk dapat digunakan.