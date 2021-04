Ilene INTM Mengaku Depresi, Ariel Tatum: Kamu Tak Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ariel Tatum memberikan dukungan kepada kontestan Idonesia Next Top Model (INTM), Danella Ilene Kurniawan.

Pesohor kelahiran 8 November 1996 itu mengungnggah potret Ilene di akunnya di Instagram.

"Sending love and my best prayers to you (mengirimkan cinta dan doa terbaik untukmu, red),” tulis Ariel Tatum.

Dia juga mengingatkan model asal Bali itu tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya.

"Please do know that your feelings are valid and you're not alone (ketahuilah bahwa perasaan kamu itu benar dan kamu tidak sendirian)," lanjutnya.

Ariel Tatum sempat bercerita tentang perjuangannya melawan gangguan mental Borderline Personality Disorder (BPD).

Gangguan mental yang dialaminya itu membuat Ariel sulit membangun hubungan dengan orang lain.

Sebelumnya, Ilene mengaku sempat mengalami penyakit mental 'eating disorder'.