IMIP Bantu Oksigen untuk Pemerintah Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Halim Mina bersama IMIP Group yang merupakan perusahaan Smelter di Morowali, Sulawesi Tengah, melakukan aksi kepedulian sosial dengan memberikan bantuan oksigen kepada pemerintah Indonesia.

Halim mengatakan hal ini dilakukan demi menolong bangsa Indonesia dari kematian.

"Tahun lalu juga kami melakukan tindakan sosial dengan membantu pengadaan APD yang diimpor langsung dari China ketika terjadi kelangkaan APD dalam negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7).

Dia menyebutkan aksi sosial ini akan terus dilaksanakan demi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk dapat keluar dari pandemi ini.

"Kita semua harus bersatu bersama saling mendukung dan menguatkan untuk selamat bertahan dari masa covid ini. Seperti moto kami, Together We Can, Bersama Kita Melawan Covid," katanya.

Halim melanjutkan bahwa perusahaannya mengutamakan dan memperhatikan buruh sebagai bagian dari fokus utama.

"Buruh adalah bagian terpenting, kami dapat mempersembahkan pemasukan negara Rp 5,7 triliun karena dukungan kinerja mereka, maka kami akan terus berusaha agar tidak terjadi PHK terhadap buruh," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP MIO Hadi Purwanto mengapresiasi bantuan sosial ini sebagai hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh semua perusahaan di masa seperti sekarang.