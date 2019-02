India Murka, Pakistan Tarik Duta Besar

jpnn.com, ISLAMABAD - Tensi antara India dan Pakistan meninggi pascaserangan bom bunuh diri di Kashmir pekan lalu. Unjuk rasa dan aksi pembakaran bendera Pakistan terjadi di seluruh penjuru India.

Karena itu, Islamabad memutuskan menarik pulang duta besar dari India. "Kami telah memanggil kembali Komisaris Tinggi kami di India untuk berkonsultasi. Dia meninggalkan New Delhi pagi ini," kata juru bicara Kantor Luar Negeri Pakistan. Mohammad Faisal melalui akun Twitternya, Senin (18/2).



Pekan lalu, seperti dimuat Al Jazeera, India telah lebih dulu memanggil duta besarnya untuk Pakistan untuk membahas hubungan setelah bom bunuh diri di Kashmir menewaskan 44 prajurit mereka. New Delhi menuding Pakistan ikut andil dalam serangan itu. Namun Pakistan membantahnya.



Kelompok bersenjata Jaish-e-Mohammed (JeM) yang bermarkas di Pakistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan terburuk terhadap tentara India dalam beberapa dasawarsa. menarik reaksi tajam dari New Delhi.



Perdana Menteri India Narendra Modi menjanjikan balasan serius atas serangan itu. (mel/rmol)

Sumber : RMOL.co