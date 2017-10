Indonesia Juara Grup H1 Kejuaraan Dunia Junior 2017

jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia keluar sebagai juara Grup H1 Kejuaraan Dunia 2017. Status tersebut diraih setelah Merah Putih menang 5-0 atas Mongolia di GOR Among Rogo, Yogyakarta, Selasa (10/10) siang WIB.

Ganda campuran Rinov Rivaldi/Angelica Wiratama memberikan poin pertama setelah menang atas Kherlen Darkhanbaatar/Temuulen Gombododorj.

Di partai kedua, tunggal putra Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay juga tak menemui kesulitan menyikat tunggal Mongolia Sumiyasuren Enkhbat. Kemenangan Indonesia dipastikan oleh tunggal putri Choirunnisa yang menang atas Gantsetseg Baatarsuren.

Meski sudah unggul 3-0, tim Indonesia tetap all out mengambil dua partai sisa. Ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Yeremia Erich Yoche Yacob dan ganda putri Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Sebelumnya, timnas yang terdiri dari pemain U-19 ini juga menang 5-0 atas Brasil di laga pertama kemarin.

Di babak selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan terbaik dari H2. Pemenang partai tersebut akan melaju ke 8 Besar. (adk/jpnn)

Indonesia 5-0 Mongolia

XD: Rinov Rivaldi/Angelica Wiratama VS Kherlen Darkhanbaatar/Temuulen Gombododorj 21-3, 21-10

MS: Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay VS Sumiyasuren Enkhbat 21-6, 21-5

WS: Choirunnisa VS Gantsetseg Baatarsuren 21-3, 21-4

MD: Muhammad Shohibul Fikri/Yeremia Erich Yoche Yacob VS Sumiyasuren Enkhbat/Temuulen Gombodorj 21-3, 21-6

WD: Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti VS Gantsetseg Baatarsuren/Kherlen Darkhanbaatar 21-7, 21-4