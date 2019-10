Indonesia Terpilih Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Ratu Tisha: Ini Sejarah Baru

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PSSI Ratu Tisha merasa bersyukur atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021. Saat ini Tisha tengah menghadiri FIFA Council Meeting di Shanghai untuk melakukan lobi.

“Alhamdulillah. Akhirnya kerja keras kami semua berbuah hasil baik menjadi sejarah bagi sepak bola kita, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia,” kata Tisha saat dihubungi Kamis, (24/10).

Tisha mengatakan akan segera kembali ke Indonesia dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk menggelar Piala Dunia U-20 2021.

Dia juga menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak yang mendukung PSSI selama proses bidding ini. Hal itu Tisha sampaikan lewat akun Instagram miliknya.

"Alhamdulillah. Kerja keras tidak pernah mengecewakan. FIFA secara resmi mempercayakan PSSI untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam proses biding kemarin. Teruntuk rekan-rekan di @officialpssi WE DID IT!!," tulisnya.

Piala Dunia U-20 merupakan hajatan ketiga terbesar milik FIFA setelah Piala Dunia senior dan Piala Dunia Wanita.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 pada 2021. Indonesia berhasil mengalahkan Brazil dan Peru yang juga ikut mengajukan diri sebagai calon tuan rumah.

Keputusan FIFA ini langsung diumumkan oleh presiden FIFA Gianni Infantino saat FIFA Council Meeting di Shanghai, Kamis (24/10) dan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube FIFA.