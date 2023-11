Indonesia Tuan Rumah HLOM ke-11 APRFHE, Bahas Masalah Kesehatan dan Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi tuan rumah penyelenggaraan High Level Official Meeting (HLOM) ke-11 dari Asia Pacific Regional Forum of Health and Environment (APRFHE) di Swissotel, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

HLOM ke-11 APRFHE 2023 bertema “The Role of Strategic Health and Environment on National Development to Achieve the SDGs” ini dihadiri oleh 125 delegasi dari 10 negara dan 2 organisasi internasional, yaitu UNEP dan WHO.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono bersama Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro yang mewakili Menteri LHK, secara resmi membuka kegiatan yang diagendakan berlangsung selama dua hari hingga Kamis (23/11/2023).

Turut hadir pada diskusi Technical Working Group (TWG), yaitu Deputy WHO Representative untuk Indonesia Dr. Momoe Takeuchi dan Deputy Regional Director UNEP Asia Pacific Marlene Nilsson.

HLOM ke-11 membahas mengenai tata kelola APRFHE, persoalan finansial, dan mekanisme pemantauan serta isu strategis dan teknikalitas relevan.

Para delegasi membahas isu masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan sebaliknya serta pengembangan kebijakan publik yang inklusif dan adil sebagai solusi.

Selain itu, negara-negara yang bergabung sepakat untuk memperkuat peran APFRHE dalam sektor lingkungan dan kesehatan di regional Asia Pacifik.

Menteri LHK Siti Nurbaya yang hadir secara daring dalam video sambutannya menyatakan Indonesia sadar akan pentingnya pendekatan nasional dan internasional untuk mengembangkan pertanggungjawaban kelingkungan, kesehatan yang kemudian akan digunakan untuk membangun kesehatan sosial dan lingkungan.