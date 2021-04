Indro Warkop dan Tora Sudiro Adu Akting di Film Hello Ghost

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Falcon Pictures merilis first look atau foto-foto perdana film terbarunya berjudul Hello Ghost di acara Kwikku Fest 2021.

Film adaptasi dari horor komedi Korea itu diriberjudul sama yang tayang pada 2010 itu akan dibintangi Indro Warkop, Tora Sudiro, Onadio, Enzy Storya, Hesti Purwadinata, dan Ciara Brosnan.

Sutradara Indra Gunawan mengaku tertantang menggarap film yang menjadi box office di negara asalnya itu.

“Ngeri-ngeri sedap ketita diawari pertama kali. Jadi, me-remake film yang box office itu mengerikan,” kata Indra dalam bincang virtual, Minggu (4/4).

Onadio merasakan hal tak biasa saat memerankan tokoh Kresna dalam film Hello Ghost. “Film ini sangat mengganggu psikologis saya,” ucapnya.

Aktor senior Indro Warkop mengaku tak masalah harus memerankan sosok setan dalam film tersebut

“Saya tidak menonton versi asli film ini karena takut ke-distrack,” ujar Indro.

Berbeda halnya dengan Tora Sudiro. Dia justru merasa lucu dengan adegan menangis bersama Onad.