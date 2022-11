Inggris vs Amerika Serikat: 3 Pemain The Three Lions yang Tampil Mengecewakan

jpnn.com, AL KHOR - Inggris gagal mengamankan tiga poin saat jumpa Amerika Serikat pada lanjutan Grup B Piala Dunia 2022.

Duel Inggris vs Amerika Serikat di Stadion Al Bayt, Al Khor, Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB, berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- tak mampu melanjutkan tren positifnya setelah di laga perdana menang telak 6-2 kontra Iran.

Terlihat, armada Gareth Southgate kesulitan menembus rapatnya barisan pertahanan The Yanks.

AS tak memberikan ruang sedikit pun bagi pemain Inggris untuk mengembangkan permainan.

Ada sejumlah penggawa The Three Lions yang tampil di bawah performa terbaiknya. Siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini.

1. Harry Kane

Kane yang diplot sebagai juru gedor gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bomber Tottenham Hotspur itu melewatkan sejumlah peluang emas yang bisa membawa Inggris merebut poin penuh.

Tampil selama 90 menit, Harry Kane juga hanya melepaskan satu tembakan off target dan satu tembakan yang berhasil diblok kiper AS, Matt Turner. Who Scored memberinya rating 6,5.