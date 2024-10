Ini 2 Aktor Utama Kemenangan China dari Timnas Indonesia

jpnn.com - QINGDAO - Pelatih Timnas China Branko Ivankovic mengungkap dua aktor utama yang mengantarkan timnya mengalahkan Timnas Indonesia, pada matchday ke-4 Grup C Babak III Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Qingdao, Selasa (15/10).

Ivankovic yang sempat diguncang isu pemecatan menjelang laga, mengatakan aktor utama keberhasilan timnya ialah para pemain yang sangat berdedikasi.

"Pertama, saya harus berterima kasih kepada para pemain atas dedikasi mereka selama pertandingan ini," ujar Ivan.

Baca Juga: Tumbal Kekalahan Timnas Indonesia Melawan China

Sebelum laga, Timnas China di ujung tanduk, lantaran selalu kalah dalam tiga laga sebelumnya (vs Jepang, vs Arab Saudi, dan vs Australia).

Fan Timnas China bersukacita setelah timnya menjebol gawang Timnas Indonesia. Foto: Zhu Zheng/Xinhua

"Mereka memainkan taktik yang sudah direncanakan. Termasuk intensitas yang dibutuhkan untuk bersabar saat menguasai dan juga ketika kehilangan bola. Semangat pemain juga sangat luar biasa. Mereka sangat fokus," ujar Ivan seperti dikutip dari Xinhua.

Aktor kedua, yakni para penggemar.

Sekitar 50.000 fan fanatik Timnas China mendatangi Qingdao, kota di pesisir timur, untuk membantu membakar semangat para pemain.