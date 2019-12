Ini 7 Rekomendasi Film untuk Mengisi Liburan Akhir Tahun, Wajib Ditonton

jpnn.com, JAKARTA - Libur Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Tidak harus liburan ke luar negeri ataupun ke luar kota, berkumpul dengan orang terkasih dengan menonton film juga bisa menjadi pilihan menarik.

Sebab, film-film yang tayang menjelang akhir tahun ini juga seru dan beragam. M ulai dari horor, komedi, drama hingga musikal.

Berikut rekomendasi 7 film bioskop yang bisa jadi pilihan untuk tontonan bersama keluarga ataupun kekasih.

1. Black Christmas

Film ini berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang diteror oleh orang asing selama liburan Natal. Mereka mencoba mencari tahu siapa dalangnya. Ketika menemukan petunjuk, mereka menyadari bahwa si pembunuh adalah bagian dari konspirasi jahat yang ada di universitas mereka. Film garapan Sophia Takal ini dibintangi mulai tayang sejak 13 Desember.

2. Star Wars: The Rise of Skywalker

Film garapan JJ Abrams dan Chirs Terrio ini merupakan kelanjutan dari "Star Wars" seri sebelumnya, yakni "Star Wars: The Last Jedi" (2017) dan "Star Wars: The Force Awakens" (2015). Beberapa aktor yang membantanginya adalah Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo, Adam Driver, Mark Hamill, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, dan Billie Lourd.

3. IP Man 4: The Finale