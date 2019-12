Emma Watson Ajak Reuni Pemain Film Harry Potter

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Emma Watson memberikan kejutan kepada penggemar film Harry Potter. Pemeran Hermione Granger ini mengunggah foto bersama Tom Felton, Matthew Lewis, Bonnie Wright, dan Evanna Lynch.

"Selamat Natal dari kami," tulis Watson sebagai keterangan foto yang diunggah di akun Instagram miliknya, seperti dikutip E!News, baru-baru ini.

Selama bertahun-tahun, Watson dan para pemain lain di film penyihir legendaris itu tetap dekat. Mereka saling mendukung pekerjaan yang mereka lakukan di industri hiburan.

Melihat kedekatan mereka, penggemar tentu selalu menyenangkan, terlebih di momen menjelang Natal dan tahun baru.

Watson, yang saat ini membintangi film baru "Little Women" juga mengunggah foto reuni lain yang dia miliki dengan Tom Felton pada bulan September.

Pasangan itu difoto saat bersantai dan bermain gitar bersama, yang membuat penggemar senang melihat reuni manis mereka.

Baca Juga: Emma Watson Akhiri Hubungan dengan Pengusaha Tua

Evanna Lynch, Tom Felton, dan Rupert Grint juga sebelumnya berkumpul pada musim panas ini untuk penampilan lainnya.

Kelompok itu bersatu kembali untuk acara "Harry Potter" yang mempromosikan pratinjau eksklusif dari "Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure in The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade"(ant/jpnn)