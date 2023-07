Ini Deretan Brand Tas Mewah Favorit Para Selebritas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Urban Icon, toko multi-brand terpilih menawarkan berbagai merek terbaik dunia dan aksesori inovatif seperti jam tangan, wearables, tas, dan aksesori kulit.

Tahun ini, Urban Icon kembali memperkenalkan brand baru untuk melengkapi koleksi merek terbaik, yaitu JW PEI, salah satu brand tas favorit selebritas dunia.

JW Pei adalah label desainer asal Los Angeles yang didirikan oleh pasangan suami istri Yang Pei dan Stephanie Li pada 2016.

Brand ini dikenal dengan logo ikonik berupa karakter huruf Mandarin “FEI” yang mewakili nama keluarga sang pendiri.

Karakter “FEI” juga mengandung arti extraordinary yang mewakili jati diri brand.

Selain desain yang extraordinary, JW Pei dikenal pula sebagai brand yang menjunjung tinggi sustainability.

Kepopuleran JW Pei tentunya tidak lepas dari peran selebritas dan fashionista dunia yang membawa tasnya.

But that’s not the only thing that makes buying them worth the hype. Cult status yang dibangun brand fashion ini datang dari desain yang fresh – modern minimalist aesthetic, bersiluet feminin yang dicintai fashion girl masa kini.