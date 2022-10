Ini Jadwal Film yang Bakal Curi Perhatian di World Cinema Week

jpnn.com, JAKARTA - Festival Film World Cinema Week akan menghadirkan karya-karya berkualitas dari berbagai belahan dunia.

Ajang internasional ini akan digelar secara luring pada 22 hingga 30 Oktober 2022, di bioskop CGV dan online di platform digital KlikFilm.

Film-film yang tayang di CGV dan akan mencuri perhatian, seperti Three Thousand Years of Longing tayang pada 22 Oktober 2022, Triangle Of Sadness 23 dan 30 Oktober 2022.

Kemudian, Moloch tayang pada 28 Oktober 2022, Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti tayang 30 Oktober 2022, dan Cross The Line tayang 25 Oktober 2022.

FIlm yang tak kalah menariknya, yakni Rabel tayang pada 22 Oktober. Selanjutnya pada 23 Oktober, ada film Falcon Lake, Butterfly Vision dan One Fine Morning.

Pada 24 Oktober film yang akan tayang adalah, Maya Nilo, Tori and Lokita, Both Sides Of The Blade, dan Piggy.

Sementara itu, pada 25 Oktober akan tayang film Something In The Dirt, Wanderring, dan meet and greet dengan pemain film Cross The Line.

Pada 26 Oktober akan tayang film R.M.N, Call Jane, Final Cut, dan meet and greet dengan pemeran film Anoksia.