Ini Jadwal Perempat Final Piala Presiden 2022, Tim Idolamu Kapan Main?

jpnn.com, JAKARTA - Delapan tim telah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Presiden 2022.

Barito Putera menjadi tim terakhir yang mengisi slot di delapan besar sebagai runner up Grup B.

Sesuai dengan pernyataan panitia pelaksana Piala Presiden, para juara grup berhak bertindak sebagai tuan rumah.

Empat tim yang sudah pasti jadi juara grup itu ialah PSIS Semarang, Borneo FC, Persib Bandung dan Arema FC.

Dengan kepastian itu, maka bagan pertemuan tim di perempat final ialah sebagai berikut.

Juara Grup A PSIS akan berjumpa Bhayangkara FC selaku runner up Grup C. Juara Grup B Borneo FC akan berjumpa runner up Grup D, PSM Makassar.

Kemudian juara Grup C Persib Bandung bakal menjamu runner up Grup A PSS Sleman. Terakhir, juara Grup D yakni Arema FC, akan berjumpa runner up Grup B, yaitu Barito Putera.

Laga perempat final ini akan digelar dalam satu pertemuan. Tuan rumah dalam laga babak delapan besar ialah para juara Grup di fase penyisihan. Artinya, laga akan digelar di Semarang, Samarinda, Bandung dan Malang.