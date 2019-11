Ini Lagu-lagu yang Mengantarkan Claudia Santoso jadi Juara The Voice of Germany 2019

jpnn.com - SEJUMLAH lagu menemani perjalanan Claudia Santoso hingga menjadi juara di ajang The Voice of Germany 2019. Dari babak awal, sedikitnya ada lima lagu yang dinyanyikan perempuan asal Cirebon itu hingga fase final ajang pencarian bakat tersebut.

Pada babak Blind Audition, Claudia Emmanuela Santoso menyanyikan lagu berjudul Never Enough yang dipopulerkan Loren Allerd.

Dia berhasil membawakannya dengan baik sehingga membuat para coach yang berjumlah empat orang membalikkan kursi sebagai tanda suka.

The Voice of Germany 2019 selanjutnya memasuki babak Battle. Dalam fase itu, Claudia menunjukkan kualitas suara lewat lagu Say Something dari A Great Big World. Hasilnya, dia terpilih dari tim Alice ketimbang duo Emma & Felix.

Sementara babak Sing Offs, Claudia Emmanuela Santoso beraksi lewat lagu Run milik Snow Patrol. Lagi-lagi dirinya berhasil membuat juri terkesima hingga melaju ke babak selanjutnya.

Pekan berikutnya The Voice of Germany 2019 masuk ke tahap semi-final. Kesempatan tersebut dijadikan Claudia untuk memamerkan suara lewat hits Listen yang dipopulerkan Beyonce.

Coach dan penonton memuji penampilannya kala itu yang juga mengantarkannya masuk ke babak final.

Pada partai puncak, perempuan yang karib disapa Audi Emmanuela itu menjadikan lagu I Have Nothing dari Withney Houston sebagai andalan.