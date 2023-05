Ini Rahasia Prodia Tetap Eksis Selama 50 Tahun di Industri Layanan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Laboratorium klinik Prodia membuktikan eksistensinya sebagai perusahaan yang resilien dan terdepan di industri layanan kesehatan Indonesia selama 50 tahun.

Di usia ke- 50 tahun ini, Prodia telah memperoleh berbagai sertifikasi di bidang kesehatan dan menjadi laboratorium klinik pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan akreditasi dari College of American Pathologist (CAP) selama 10 tahun berturut-turut.

Pencapaian ini membawa Prodia sejajar dengan kualitas laboratorium internasional dan menjadi layanan kesehatan terpercaya menunjang pengobatan.

Andi Widjaja, Founder PT Prodia Widyahusada Tbk. mengatakan bahwa pihaknya berani tampil beda, membangun fondasi internal yang kuat dengan mengawinkan bisnis dan sains.

Dia mengungkapkan Prodia memulai perjalananan 50 tahun lalu di Kota Solo dengan komitmen mempersembahkan hasil pemeriksaan atau diagnosis terbaik.

"Komitmen ini menjadi cikal bakal visi Center of Excellence yang terus membawa Prodia berkembang dan berhasil melewati fase-fase kritis," ujar Andi Widjaja, pada acara Prodia 50th Anniversary – Golden Steps for The Future, di Jakarta, Minggu (7/5).

Dengan mengusung tema Personal and Precise Partner for Your Health, mereka ingin memaknai kehadirannya sebagai mitra kesehatan terpercaya yang dapat diandalkan.

"Kami terus melakukan berbagai inovasi dalam membangun sistem, mengaplikasikan teknologi, mengoptimalkan kapabilitas, dan aktif berkontribusi mengedukasi masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat," ujar Dewi Muliaty, Direktur Utama PT Prodia Widyahusada Tbk.