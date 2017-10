Ini yang Bikin Cristiano Ronaldo Enjoy Jelang Lawan Spurs

jpnn.com, MADRID - Forward Real Madrid, Cristiano Ronaldo enjoy jelang timnya bentrok dengan Tottenham Hotspur di Santiago Bernabeu, Rabu (18/10) mulai pukul 01.45 WIB.

Pemain asal Portugal berusia 32 tahun itu terlihat happy bersama pacarnya Georgina Rodriguez dan tiga anaknya. Dalam postingan Rodriguez di akun Instagram miliknya, terlihat mereka berkumpul, santai. "Sobran las palabras Os amo (tidak perlu berpanjang kata, aku mencintaimu)," tulis Rodriguez yang juga sedang mengandung anak Ronaldo.

Sebelumnya, Ronaldo juga berbagi foto di akun Instagram pribadinya. Di sana terlihat dia dan Rodriguez berada di sebuah restoran. "Having lunch in the best restaurant in town!" tulis CR7.

Ronaldo pantas dalam suasana lepas tanpa beban jelang laga Madrid vs Spurs.

Sebab, selain dikelililingi orang-orang yang dia cintai, Ronaldo juga sudah membuka rekening gol pertamanya di La Liga musim ini, saat Madrid menang 2-1 dari Getafe akhir pekan kemarin. (adk/jpnn)