Bukan Ronaldo yang Ditakuti Spurs, tapi Si Pesulap Madrid

jpnn.com, MADRID - Arsitek tim Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino memberikan perhatian khusus kepada gelandang serang Real Madrid, Isco. Jelang bentrok timnya dengan Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (18/10) dini hari nanti, Pochettino mengaku lebih mewaspadai Pesulap Madrid itu ketimbang pemain Madrid lainnya, termasuk Cristiano Ronaldo.

"Dia adalah salah satu pemain terbaik saat ini, dan dia membuktikannya," kata Pochettino seperti dikutip dari Marca.

Menurut Pochettino, Isco adalah seorang pesulap di lapangan hijau. "Dia sedang berada di level terbaiknya, dan kami sangat memperhitungkan dia, mungkin lebih dari yang (pemain Madrid) lain," tutur Pochettino.

Soal taktik melawan Madrid, pelatih berkebangsaan Argentina berusia 45 tahun itu menjanjikan timnya akan bermain menyerang, seperti yang selama ini mereka lakukan.

"Ini kesempatan dan tempat terbaik buat kami menunjukkan kemampuan kami," pungkasnya. (adk/jpnn)

Jadwal Liga Champions, Rabu (18/10) dini hari WIB

Grup E: Maribor vs Liverpool, Spartac Moscow vs Sevilla

Grup F: Feyenoord vs Shakhtar Donetsk

Grup G: Monaco vs Besiktas, RB Leipzig vs Porto

Grup H: APOEL Nicosia vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Tottenham Hotspur