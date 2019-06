Inilah Kontestan Laga Puncak Australian Open 2019, Ada All Indonesian Final

jpnn.com, SYDNEY - Jonatan Christie alias Jojo dan Anthony Sinisuka Ginting bakal berebut gelar dalam all Indonesian final nomor tunggal putra Australian Open 2019, Minggu (9/6) sore waktu Sydney.

Selain Jojo dan Ginting, Indonesia masih punya satu wakil lagi di final yakni ganda campuran Praveen Jordan / Melati Daeva Okatavianti alias PraMel.

(Baca Juga: Susah Payah Pukul Chou Tien Chen, Jojo Ciptakan All Indonesian Final di Australian Open 2019)

Tak hanya Indonesia, Tiongkok juga punya tiga wakil di final yakni Chen Yufei, Chen Qingchen / Jia Yifan dan Wang Yilyu / Huang Dongping. Satu harapan Negeri Panda yakni ganda putra Li Junhui / Liu Yuchen kandas di semifinal.

An outstanding match sees the South Koreans Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol upset the second seed from China ????????????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/HCVx2WOnFA — BWF (@bwfmedia) June 8, 2019