Inilah Kontestan Perempat Final Liga Europa

jpnn.com, JAKARTA - Bayer Leverkusen, Wolverhampton Wanderers, Sevilla dan Basel menjadi empat tim terakhir yang memastikan tiket perempat final Liga Europa.

Sebelum keempat tim tersebut, tempat di 8 Besar sudah diisi Inter Milan, Manchester United, Shakhtar Donetsk dan FC Koebenhavn.

Leverkusen lolos ke perempat final usai menyingkirkan Rangers dengan agregat dari dua leg 4-1.

Sementara Wolverhampton menyisihkan wakil Yunani Olympiacos 2-1.

