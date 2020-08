Inter Milan dan Manchester United Mulus ke Perempat Final Liga Europa

jpnn.com, GELSENKIRCHEN - Inter Milan dan Manchester United memastikan tiket perempat final Liga Europa setelah menundukkan lawan-lawannya, Kamis (6/8) dini hari WIB.

Inter mulus setelah menyingkirkan Getafe dengan skor 2-0 dalam laga tunggal 16 Besar yang dimainkan di Veltins Arena, Gelsenkirchen.

Laga Inter kontra Getafe hanya dimainkan satu pertandingan, karena leg pertama sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada Maret, tetapi tertangguhkan karena pandemi COVID-19.

Nerazzurri membuka keunggulan gol Romelu Lukaku (33'), sebelum gol Christian Eriksen (83') praktis mengamankan laju mereka ke delapan besar.

