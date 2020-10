Inilah Para Pria dan Wanita yang Masih Perkasa di Roland Garros 2020

jpnn.com, PARIS - Petenis peringkat satu dunia sekaligus unggulan pertama Roland Garros 2020 Novak Djokovic menang mudah atas petenis Kolombia Daniel Galan 6-0 6-3 6-2 pada 32 Besar di Paris, Minggu (4/10) dini hari WIB.

Djokovic pun lolos ke-16 Besar untuk tahun kesebelas berturut-turut.

Petenis berusia 33 tahun itu bukan tandingan lawannya yang berperingkat 153 tersebut dan bahkan memiliki waktu untuk menggandakan sapuannya setelah pertandingan dihentikan sejenak karena hujan.

Djokovic, seperti juara 12 kali Rafael Nadal, mencapai babak keempat tanpa kehilangan satu set pun, dan akan ditantang petenis Rusia Karen Khachanov dalam babak berikutnya.

The @atptour Sweet 16



???????? Djokovic vs. Khachanov ????????

???????? Carreno Busta vs. Altmaier ????????

???????? Fucsovics vs. Rublev ????????

???????? Dimitrov vs. Tsitsipas ????????

???????? Sonego vs. Schwartzman ????????

???????? Gaston vs. Thiem ????????

???????? Zverev vs. Sinner ????????

???????? Korda vs. Nadal ????????#RolandGarros pic.twitter.com/ijgPO1XEhw — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020