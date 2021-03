Inilah Video dari NASA yang Merekam Suara Angin dan Lainnya dari Planet Mars

NASA telah merilis suara angin yang direkam dari planet Mars.

Suara ini direkam oleh misi penjelajah NASA Perseverance setelah hampir sebulan mendarat di sana.

Video yang dikirim dari Perseverance juga mencakup bunyi pertama tembakan laser di planet di luar Bumi. Video Player failed to load. Video: NASA's Perseverance Mars mengirimkan suara rekaman... Play Space to play or pause, M to mute, left and right arrows to seek, up and down arrows for volume. Video: NASA's Perseverance Mars mengirimkan suara rekaman pertama dari planet Mars ( ABC News )

Tembakan laser dilakukan oleh instrumen SuperCam Perseverance ke arah bebatuan di Mars untuk mengeksplorasi komposisinya.

Bunyi laser dapat memberikan gambaran kepada para peneliti NASA tentang komposisi batu tersebut.

Pendaratan Perseverance di Mars pada 18 Februari lalu menyelesaikan tahap paling berisiko dalam misi membawa bebatuan Mars ke Bumi.

Nantinya bebatuan ini akan menjawab pertanyaan apakah pernah ada kehidupan di planet merah tersebut.