Inisiasi Green Port Diakui Secara Global, PTK Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meraih penghargaan tingkat Asia Pasifik, atas inisiasinya menjalankan operasional port (pelabuhan) berbasis lingkungan atau green port.

Penghargaan ini diberikan oleh APEC Port Services Network (APSN), organisasi internasional di bawah Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

APSN Green Port Award System 2023 diraih melalui salah satu segmen bisnis marine, PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB) Kalimantan Timur, di acara APSN Forum on Innovative Ports for a Low-Carbon and Digital Future di Thailand (25/10).

Inisiasi PSTB ini sejalan dengan program APSN dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan meningkatkan pemahaman tentang strategi pengembangan pelabuhan hijau.

Direktur Operasi PTK Slamet Harianto mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi dari ekternal atas komitmen dan dedikasi operasional ramah lingkungan di PSTB.

Ke depannya, lanjut Slamet, diharapkan makin banyak pihak eksternal yang memberikan apresiasi dan nama PTK mulai dikenal di forum internasional.

"Ini diharapkan menjadi awal bagi PTK untuk tetap konsisten, terus berinovasi, dan mewujudkan operasi ramah lingkungan di seluruh pelabuhan milik PTK," ujar Slamet, dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Indikator penilaian perusahaan yang menerima APSN Green Port Award System 2023 terdiri atas Commitment and Willingness (25%), Action & Implementation (50%), serta Efficiency and Effectiveness (25%).