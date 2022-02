Innalillahi, Mbak Oktavia Darmayanti Ditemukan Tewas Gantung Diri

jpnn.com, WAY KANAN - Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Minggu (27/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

"Korban gantung diri diketahui adalah Oktavia Darmayanti, usianya 21 tahun, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga," kata Kapolsek Way Tuba AKP Mahbub Junaidi, Senin (28/2).

AKP Mahbub menyampaikan setelah mendapat informasi mengenai kejadian tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi.

Tampak seorang polisi bersenjata turut mendatangi rumah Oktavia dan melihat langsung alat yang digunakan korban gantung diri hingga tewas.

Dia mengungkapkan Oktavia ditemukan pertama kali tewas gantung diri oleh suaminya.

"Suami korban baru menyadari setelah terbangun dari tidur dikarenakan anakanya menangis dan kaget melihat istrinya sudah dalam keadaan tergantung dengan kain selendang di kusen pintu kamar," ungkap AKP Mahbub.

Setelah mengetahui korban dalam keadaan tergantung dan sudah meninggal dunia, lanjut AKP Mahbub, suami korban yang saat ini masih berstatus sebagai saksi langsung mengangkat dan meletakkan jenazah istrinya di kasur kamar.

Suami Oktavia langsung memanggil mertua, keluarga yang lain dan menghubungi polisi.