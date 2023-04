Inti Solar Kembali Raih Penghargaan Bergengsi di Amerika Serikat

jpnn.com, JAKARTA - Inti Solar kembali meraih penghargaan bergengsi di Amerika Serikat, yakni Best Retailer di ajang BizX 2023 Award.

Ajang penghargaan tersebut berlangsung di Gaylord Opryland Resort, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, pada 5 April 2023.

CEO PT Inti Sarana Adi Sejahtera Yoseph Chandra bersyukur kembali mendapat kepercayaan dari BizX meraih penghargaan tersebut.

"Ini merupakan apresiasi kepada Inti Solar sebagai Top #1 solar water heater di Indonesia, dengan pengalaman di bidang pemanas air tenaga matahari sejak 1960, dan menjadi pelopor tabung vacuum pertama di Indonesia sejak 1997," kata Yoseph Chandra, dalam keterangannya, Minggu (9/4).

Menurut Yoseph Chandra, penghargaan BizX melengkapi pengakuan internasional kepada Inti Solar.

"Ini memacu kami untuk terus menjadi yang terdepan dalam inovasi produk superior quality solar water heater dan service excellence, sehingga terus menjadi terdepan,” ucapnya.

BizX, sebelumnya bernama Business Excellence Forum and Awards (BEFA), telah diadakan sejak 2011. Digagas oleh pendiri visioner dan CEO ActionCOACH Brad Sugars.

Penghargaan BizX menyoroti lebih dari 20 kategori, menghormati dan mengakui bisnis terbaik secara nasional. Ketegori lain, yakni Best E-Commerce, Best Company Culture, Best Food Service, Best Green/ Sustainable Business, Entrepreneur of the Year, CEO of The Year, Most Innovative.