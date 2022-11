Intip Strategi Gregoria Mariska Tunjung untuk Menghadapi Raksasa Korea

jpnn.com, SYDNEY - Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi An Seyoung (Korea) di final Australia Open 2022.

Jorji -sapaan karib Gregoria Mariska- melangkah ke final turnamen Super 300 tersebut setelah menumbangkan unggulan ketujuh asal China, Han Yue lewat pertarungan rubber game, 18-21, 21-14, 21-16, Sabtu (19/11/2022).

An Seyoung di sisi lain, melaju ke partai pemungkas seusai menghajar jagoan Thailand, Pornpawee Chochuwong, 21-16, 21-11.

Menghadapi An Seyoung di laga puncak, Jorji bertekad mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya.

Pasalnya, lanjut Jorji, An bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, terlebih wakil Negeri Ginseng itu menyandang unggulan pertama Australia Open 2022.

"Besok sayang ingin tampil lebih baik lagi. Maklum, lawan tidak mudah dikalahkan, kelasnya sudah di atas saya. Saya tidak boleh mudah menyerah dan memaksimalkan semua yang ada," ucap Jorji dalam keterangan resmi.

Berbicara head to head, Jorji dan An sudah dua kali bertemua. Hasilnya, semua dimenangi wakil Korea masing-masing di All England dan Malaysia Masters 2022.

Pertandingan final Australia Open 2022 rencananya akan digelar mulai Minggu (20/11) siang WIB di Quay Centre, Sydney.