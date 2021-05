Iranian Film Festival 2021 Hadirkan Peraih Oscar, A Separation

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi KlikFilm menyambut Hari Raya Idulfitri dengan menghadirkan program bertajuk Iranian Film Festival yang akan berlangsung mulai 5 sampai 20 Mei 2021.

Festival tersebut akan menghadirkan 25 film terbaik Iran, di antaranya karya sutradara ternama Majid Majidi yang meraih Oscar 2021 berjudul Sun Children.

Selanjutnya A Separation yang sukses mendapat Piala Oscar 2021 untuk kategori Film Berbahasa Asing, The Past, A Heart From An Eye, The Descendant dan lainnya.

Festival ini juga menyajikan talkshow secara live dengan narasumber Majid Majidi dan Riri Riza sebagai moderator dalam pembukaan event pada 5 Mei 2021.

Tema-tema talkshow lainnya yang dihadirkan antara lain, Uncovering Iran & Oscar dengan narasumber Rako Prijanto, Mouly Surya, Ismail Basbeth, Salman Aristo, dan dipandu oleh Daniel Dokter.

Tema A Discovery Of Iran & Spritualism mengundang narasumber Garin Nugroho, Rayya Makarim, Haydar Bagir dengan moderator Alim Sudio.

Sementara itu, tema Unmaskin Iran & Horor/Thriller dengan pembicara Ifa Ifansyah, Hikmat Darmawan, Anggy Umbara, dengan moderator Ekky Imanjaya.

Tema lainnya adalah Beneath The Layers : Iran & Woman/Children yang menghadirkan narasumber Christine Hakim, Sha Ine Febriyanti, Happy Salma, dengan moderator Shandy Gasella.