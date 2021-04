Ini Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2021, Nomadland Jawaranya

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak penghargaan Oscar 2021 digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (25/4).

Ajang penghargaan bergengsi itu berlangsung sederhana dan lebih intim di bawah protokol kesehatan Covid-19.

Berikut daftar pemenang Academy Award ke-93:

Best Picture: Nomadland

Best Director: Chloé Zhao (Nomadland)

Best Actor in a Leading Role: Anthony Hopkins (The Father)

Best Actress in a Leading Role: Frances McDormand (Nomadland)

Best Actor in a Supporting Role: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)