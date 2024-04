Irfan Hakim Hingga Vega Darwanti Ramaikan Program Favorit di MNCTV

jpnn.com, JAKARTA - MNCTV makin memantapkan diri menjadi salah satu pelopor TV swasta di Indonesia yang berkomitmen mengedepankan tayangan program terbaik.

Pada tahun 2024 ini, MNCTV hadir dengan 'Rangkaian Program Keluarga Paling Di Hati', yakni Lucky Spinner Indonesia, Family 100 Indonesia, dan Take Me Out Indonesia.

Lucky Spinner Indonesia, merupakan gameshow baru paling seru hadir di layar kaca tayang mulai 26 April 2024, tayang setiap Jumat – Selasa, pada pukul 19.30 WIB.

Dipandu host Evan Sanders dan Nabila Putri, acara tersebut memberikan kesempatan emas untuk mendapatkan cuan. Banyak hadiah mewah hingga uang tunai 100 juta rupiah siap untuk diperebutkan, hingga beragam perangkat elektronik yang siap di bawa pulang.

Family 100 Indonesia, permainan kesayangan keluarga Indonesia menunjukkan kekompakan dan kedekatan antar anggota keluarga tayang setiap hari pukul 20.45 WIB.

Program Family 100 memperebutkan hadiah yang spektakuler mulai dari uang tunai total 50 juta rupiah hingga mobil impian bila berhasil menjawab semua pertanyaan yang dipandu oleh host terbaik, Irfan Hakim.

Family 100 di MNCTV tampil lebih menarik, lebih fun, lebih fresh, mulai dari pertanyaan hingga jawaban yang seru dan lucu.

Take Me Out Indonesia, ajang pencarian jodoh No.1 di Indonesia hadir di MNCTV setiap Jumat hingga selasa pukul 22.30 WIB.