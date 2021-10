ISEF 2021 Menghadirkan Ribuan Produk Halal Indonesia, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang merupakan kegiatan tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia, kembali digelar.

Penyelanggaraan ISEF yang memasuki tahun ke-8 ini merupakan bentuk nyata konsistensi dukungan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

ISEF 2021 mengangkat tema Magnifying Halal Industries Through Food and Fashion Market for Economic Recovery.

Baca Juga: Indonesia Berpeluang Jadi Eksportir Produk Halal Terbesar Dunia

Mengulang kesuksesan tahun 2020, Exhibition ISEF 2021 akan diikuti sekitar 600 pelaku usaha dengan total 2.100 produk fashion muslim dan halal food.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Bambang Himawan mengatakan ISEF 2021 diharapkan mampu menjadi wadah akselerasi implementasi industri halal dengan fokus pada sektor fashion muslim dan food serta membangkitkan optimisme bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha syariah.

Berdasarkan State of The Global Islamic Economy (SGIE) report 2020/2021, sektor unggulan dalam industri halal Indonesia yaitu sektor fashion muslim dan makanan halal menduduki peringkat ke-3 dan ke-4.

Baca Juga: Produk Halal UMKM Punya Peluang Besar dalam Pasar Digital di Era Pandemi

Pangsa pasar makanan halal Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, mencapai 13 persen dari pasar global.

Jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1,8 miliar atau 24 persen dari populasi global terus bertumbuh dan tentunya merupakan pasar potensial bagi industri halal.