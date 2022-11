Isma Yatun Dipercaya Menjadi Ketua Panel Auditor Eksternal PBB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB untuk Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency periode Desember 2022 – Desember 2023.

Pada periode sebelumnya, BPK terpilih sebagai Wakil Ketua United Nations (UN) Panel of External Auditors untuk Tahun 2022.

Prestasi itu berhasil ditorehkan BPK setelah dinominasikan sebagai Ketua oleh Supreme Audit Institutions (SAI) anggota panel yang hadir secara hybrid pada pertemuan Panel ke-62 (the 62nd Regular Session of the UN Panel of External Auditors) yang berlangsung pada 28-29 November 2022 di Santiago, Chile.

Sebanyak 11 SAI anggota Panel yang terdiri dari SAI Chile, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Filipina, Swiss, Rusia, dan Inggris hadir secara langsung pada saat agenda pemilihan berlangsung. Adapun SAI Ghana berpartisipasi secara virtual.

Keketuaan BPK pada Panel Auditor Eksternal PBB itu makin membuktikan pengakuan dunia internasional atas kapasitas BPK sebagai lembaga pemeriksa profesional.

Selain itu, dengan terpilihnya BPK sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB kian mempertegas peran aktif dan kontribusi Indonesia pada dunia internasional.

Selanjutnya, BPK akan menjalankan tugas dan perannya, serta akan memimpin pertemuan Panel ke-63 (the 63rd Regular Session of the UN Panel of External Auditors).

Pertemuan Panel ke-63 akan diagendakan akan diselenggarakan pada 20-21 November 2023 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. (rdo/jpnn)