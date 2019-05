Istimewa, Timnas Kriket Indonesia Tumbangkan Jepang

jpnn.com, VANUATU - Tim Nasional Kriket Putri Indonesia berhasil menekuk Jepang pada laga perdana Kualifikasi Piala Dunia Cricket Putri 2020 di Vanuatu, Senin (6/5).

Tim besutan Andy Cottam itu bowling terlebih dahulu dan berhasil menekan pada Batsman Jepang 101/6 dalam 20 over.

Duet apik bowling faster bowler Nety Sitompul dan spiner Taskia Hanum cukup membuat kalang kabut para pemain Jepang.

Penampilan cemerlang trio batsman Indonesia Yulia Anggraeni, Winda Prastini, dan Nanda Sakarini semakin memperkukuh posisi Indonesia.

Mereka berhasil membungkam Jepang pada over ke 17 (Format T20) dengan skor 102/3 (17 over) - 101/6 (20 over).

“Pertandingan hari ini sangat spesial. Hari ini kami menjalani dua laga dan dimulai dengan hasil baik yang kebetulan pada hari pertama bulan Suci Ramadan,” ujar Wakil Ketua Umum PP PCI Abhiram Singh Yadav.

Pada laga kedua, Puji Haryanti dan kawan-kawan kalah tipis dalam pertandingan dramatis melawan Papua New Guinea dengan skor 69/7 - 70/7.

Pada pertandingan tersebut Nanda Sakarini kembali tampil gemilang dengan mencatat 30 run.