Istri Kerap di-bully Netizen, Ernest Prakasa: Marilah Menjadi Makhluk Sosial yang Berempati

jpnn.com, JAKARTA - Ernest Prakasa bicara dampak psikis bully-an di media sosial terhadap istrinya Meira Anastasia.

Bapak dua anak ini mengingatkan netizen untuk berkomentar yang baik dan tidak menjadikan fisik menjadi tolak ukur utama menilai seseorang.

Sebab, istrinya harus melalui waktu yang cukup lama untuk bisa berdamai dengan segala komentar julid warganet yang menghina fisik Meira.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa Ernest mau menikahi Meira yang dinilai tidak terlalu cantik.

Bahkan proses yang tidak menyenangkan itu sempat dituangkan Ernest dalam film ‘Imperfect yang banjir pujian.

“Teman-teman, seriously though @meiranastasia is okay. Tapi okenya itu melalui proses panjang dan melelahkan, yang akhirnya melahirkan buku & film Imperfect,” jelas Ernest.

Ernest menambahkan jika istrinya sekarang bisa menerima bully-an setelah melalui proses yang panjang.

Namun hal itu belum tentu bisa diterima oleh orang lain yang bisa jadi berdampak buruk.